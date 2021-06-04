مفتى الديار: جماعة الإخوان تضفو هالة من القداسة على بعض الأشخاص.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان تعمل وتحرص منذ ظهورها على إيجاد وتكوين هالة من القداسة على جملة من الأشخاص.

وأضاف المفتي خلال حواره، مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامي حمدى رزق، في المقابل التقزيم والحط من شخصيات وعلماء بارعين في مختلف المجالات.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن يطالع أغلب كتاباتهم منذ النصف الثاني من القرن العشرين يجد أن أغلبها تدور حول مرجعيات لأشخاص معدودين موالين لفكر الجماعة، حتى وصل الأمر لاحتكارهم وتصدرهم السيطرة على مجالات عديدة فيما يخص نشر الأبحاث في عدد من الموضوعات والمجالات السياسية والاقتصادية التي تتبنى فكرهم.

جاء ذلك ردا على حديث الإعلامى حمدى رزق عن أن أعضاء الجماعات الإرهابية يحاولون لفت أنتباه المواطن لإجندات سياسية خارجية.