عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أمام قبره| محمد محمود عبد العزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده.. صور

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان القدير محمود عبد العزيز، والتي توافق، اليوم الجمعة، 4 يونيو، من أمام قبره.


ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورتين له، من أمام قبر والده، وعلق عليهما: “وأنا قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض وأحكيله عن حاجات كتيييير”.


وأضاف "اللهم اشف كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ويسر لنا أمورنا ورد لنا حقوقنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين... أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا"


يذكر أن اليوم 4 يونيو، يوافق ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، من العام 1946.

ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا، يوم 12 نوفمبر 2016؛ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.

محمود عبد العزيز عيد ميلاد ذكرى ميلاد يوم الجمعة الفنان محمد محمود عبد العزيز اليوم الجمعة الفنان الراحل الفاتحة الفنان محمد محمود ذكرى ميلاد والده

ترشيحاتنا

لعشاق الثمانينيات.. سعر ومواصفات أفضل 3 سيارات رياضية في سوق المستعمل.. صور

بوظت الأغنية .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب وائل جسار .. فيديو

الاتحاد الأوروبي يحظر تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية

باع نص طن مخدرات في أشهر.. القبض على أخطر زعيم عصابة للمخدرات ببريطانيا

بسبب "ميم" وإيموجي قلب مكسور.. إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين

بعد واقعة «من يؤتمن على العرض».. الأزهر يوضح أمورا مهمة عن قائمة المنقولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد سبها .. فتاة البنزينة تتراجع عن مهاجمة أحمد سعد

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ"فيفا 21" للمرة الرابعة

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد

الشاب المصري المعتدى عليه في ليبيا: سرقوا تحويشة العمر وفتحوا بطني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ