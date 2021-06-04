من أمام قبره| محمد محمود عبد العزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده.. صور

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان القدير محمود عبد العزيز، والتي توافق، اليوم الجمعة، 4 يونيو، من أمام قبره.



ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورتين له، من أمام قبر والده، وعلق عليهما: “وأنا قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض وأحكيله عن حاجات كتيييير”.



وأضاف "اللهم اشف كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ويسر لنا أمورنا ورد لنا حقوقنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين... أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا"



يذكر أن اليوم 4 يونيو، يوافق ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، من العام 1946.

ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا، يوم 12 نوفمبر 2016؛ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.