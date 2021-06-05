طريقة عمل شاورما أفضل من المطاعم

شهي ولذيذ

تعد الشاورما من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك وبمذاق أفضل من المحلات .

إليكى طريقة عمل الشاورما للشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير الشاورما

قطع صدور دجاج مقطعه طوليا

شرائح طماطم مقطعة طوليا

شرائح بصل

بهارات لحمة

ملعقة عصير ليمون

نصف ملعقة سماق

ملعقة ريحان

ملعقة زعتر

ملعقة بابريكا

ملعقة بصل وثوم بودرة

كوب زبادى



الطريقة لتحضير الشاورما

فى وعاء توضع كافة التوابل وكوب الزبادى وتترك الشاورما قبل الطهى ب6 ساعات

على النار يتم تشويح قطع الداجاج فى وعاء به القليل من الزيت

بعد أن تأخذ الشاورما اللوزن الذهبى يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس

يتم تحضير العيش الصاج ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين