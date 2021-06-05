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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي ولذيذ

طريقة عمل شاورما أفضل من المطاعم

شاورما
شاورما

تعد الشاورما  من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك وبمذاق أفضل من المحلات .

إليكى طريقة عمل الشاورما للشيف إلهام فتحى

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شاهد.. طريقة تحضير الميني شاورما البيتي

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لذيذة وشهية.. طريقة عمل شاورما الدجاج المشوي

المقادير لتحضير الشاورما

 

قطع  صدور دجاج مقطعه طوليا
شرائح طماطم مقطعة طوليا
شرائح بصل 
بهارات لحمة
ملعقة عصير ليمون
نصف ملعقة سماق
ملعقة ريحان
ملعقة زعتر
ملعقة بابريكا
ملعقة بصل وثوم بودرة
كوب زبادى
 

الطريقة لتحضير الشاورما

 

فى وعاء توضع كافة التوابل وكوب الزبادى وتترك الشاورما قبل الطهى ب6 ساعات

على النار يتم تشويح قطع الداجاج فى وعاء به القليل من الزيت

بعد أن تأخذ الشاورما اللوزن الذهبى يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس

يتم تحضير العيش الصاج  ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين

طريقة عمل الدجاج المشوي طريقة عمل ال شاورما الدجاج

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