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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيفية تفعيل إخفاء اللايك على إنستجرام

كيفية تفعيل إخفاء
كيفية تفعيل إخفاء اللايك على إنستجرام

تعد فكرة حساب "اللايك" لحسابات المستخدمين علي موقع إنستجرام Instagram فكرة مرهقة للغاية قد تؤدي إلى الضغط النفسي، ومنذ أيام، أطلق إنستجرام خاصية إخفاء "اللايك" أو الإعجاب لمستخدميه فى محاولة للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية للمستخدمين من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتخفي الميزة الجديدة عرض عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك كما تخفي عدد الإعجابات حيث تركز على  السماح لما يشاركه المستخدمون وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها مشاركاتك. 

 

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وبحسب موقع Android Authority فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند خاصية إخفاء "اللايك" أو الإعجاب للمستخدمين الآخرين، وذلك من خلال :  


  1. افتح تطبيق Instagram انستجرام على هاتفك

  2. حدد أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الأسفل ، اليمين

  3. حدد واحدة من مشاركاتك

  4. اضغط على النقاط الثلاث في أعلي الزاوية اليمنى

  5. حدد إخفاء عدد الإعجابات


وبدلاً من مشاهدة عدد الإعجابات  بالاسم للآخرين ، سترى فقط عدد الإعجابات لاسم واحد ثم  آخرين بدون العدد الإجمالي


ويعتبر الهدف من خاصية إلغاء اللايك هو تقليل الضغط على تجربة المستخدمين على المنصة، حيث سيرى المستخدمون الذين تم تمكين الميزة لهم الآن اسم مستخدم المتابع الذي أبدى إعجابه بالمنشور لأول مرة ، ثم كلمة “and others” أو "وآخرون" ، بدلاً من رقم الإعجابات.  
 

انستجرام اخفاء اللايك إعجابات انستجرام مواقع التواصل الاجتماعي لايك انستجرام

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