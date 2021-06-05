سيد رجب : استحضرت شخصيات كبار النجوم بمسلسل موسى.. وأنا زملكاوي جدا.. فيديو

قال الفنان الكبير سيد رجب، أن شخصية وهبة بمسلسل موسى شخصية نمطية، وأردت أن أضيف لها أبعادا مختلفة.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنني استحضرت شخصيات كبار النجوم مثل زكى رستم فى تلك المرحلة الزمنية، وأردت تقديمها بطريقة سيد رجب.

وتابع الفنان سيد رجب أن كان كل همنا التفكير فى تلك الفترة من الزمان وكيفية تقديم الشخصيات وطريقة التفكير والكلام والملابس.

وأشار رجب إلى أن الدور في مسلسل لعبة نيوتن مبنى على الغموض، مؤكدا أنه تظهر تلك الفلسفة فى هذه الشخصية مع مرور الحلقات.

قال الفنان سيد رجب "أنني زملكاوي جدا وولادي بيتريقوا عليا"