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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

محمد نجم
محمد نجم

يحل اليوم السبت ، ذكرى رحيل الفنان محمد نجم والذي قدم أعمال عديدة ؛ ورسم البسمة على وجوه الجماهير خلال سنوات عديدة.


وكان نجم قد  كشف خلال إحدى لقاءاته التليفزيونية، بأنه كان يرفض ظهور أي ممثلة بملابس عارية خلال اعماله المسرحية، ويطالبهن بالظهور بملابس محتشمة، معللا ذلك، كنت ارفض استخدام جسد المرأة في جذب المشاهدين، لأن المرأة في أعماله المسرحية يجب أن يكون لها قيمة من خلال دورها.


وتعد مسرحية “عش المجانين”  علامة بارزة في مسيرته المسرحية، وبالرغم من أن الفنان محمد نجم لديه العديد من المسرحيات الناجحة التي اشتُهر من خلالها، إلا أنه لديه رصيد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً أيضا، حيث بدأ مشواره السينمائي عام 1986، وقدّم حتى وفاته حوالى 15 فيلما سينمائيا وتليفزيونيا.

 

 وحققت معظم أفلام محمد نجم نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى، وتعلق الكثيرون بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام: (مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسي من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتي مع الزمان، حياة خطرة).


بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه إلى المسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات ضخمة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها.

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