فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

تزخر مصر بالعديد من الكوادر الناجحة في مجال الطب، والتي تعد فخرًا تباهي به الأمم، واليوم أثبت كادر طبي في مستشفى الدمرداش الجامعي أن جيش مصر الأبيض قادر على فعل المستحيل، وذلك بعد نجاح جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق من دولة بروندي.

حقق طاقم طبي في مستشفى الدمرداش الجامعي التابع لجامعة عين شمس نجاحًا باهرًا في جراحة فصل توأمين بعمر سنة و3 أشهر، ملتصقين من أسفل الظهر، وهي حالة نادرة تتطلب عملية جراحية دقيقة ومعقدة.

.

منذ ولادتهما شغلت حالة التوأمين النادرة والمعقدة الرأي العام البروندي، وسط تساؤلات وحيرة عن إمكانية فصل التوأمين، نتيجة لمعانتهما من التصاق منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي و البولي.

لكن تغيرت التوقعات على يد الطاقم الطبي المصري في مستشفى الدمرداش بقيادة عدد من الكوادر المصرية الناجحة وهم: فريق التجميل برئاسة دكتور «أيمن البربري»، وأ.د. «محمد أمين»، وفريق جراحة الأطفال برئاسة أ.د. «أحمد مدحت زكى»، وفريق جراحة العظام برئاسة أ.د. «طارق حسن»، وأ.د. «شادى سمير» وفريق التخدير برئاسة أ.د. «هانى الدهبى» وفريق الرعاية المركزة برئاسة أ.د. «محمد إسماعيل».

وبمشاركة البروفيسور المصري «علاء الغنيمي» استشاري جراحة الأطفال في كلية الطب بجامعة باريس ومدير المركز القومي العيوب الخلقية النادرة للمسالك البولية، وخريج جامعة عين شمس، والذي جاء خصيصًا من فرنسا للمشاركة في إجراء هذه الجراحة الناجحة.

وقد أوضح أ.د. «طارق يوسف» مدير مستشفى الدمرداش أن هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث، وقد تم إجراء الجراحة وعملية الفصل باستخدام تكنيك ممددات الأنسجة في عملية استغرقت ١٦ ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره.

وأكد الفريق الطبى المتابع للتؤام أن حالتهما جيدة وسيتم خروجهما بعد تمام التعافي مع خطة علاج طبيعى ومتابعة مستمرة.

حيث تم تسخير كافة إمكانيات مستشفيات جامعة عين شمس لإنجاح عملية فصل التوأم الملتصق وإعادتهما بصحة جيدة لبلدهما، وذلك تحت إشراف أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقد جاء اختيار مستشفيات الجامعة عن طريق التواصل ما بين وزارة الخارجية وسفارة بوروندى في مصر نظرا لما تتمتع به مستشفيات جامعة عين شمس من سمعة طبية مميزة.

بالإضافة الى خبراتها في التعامل مع مثل هذه الحالات رغم ندرتها، فقد تم بنجاح إجراء جراحة مماثلة لتؤام مصرى منذ 4 أشهر، كما أن العملية أجريت مجانا مع تحمل الجامعة لكافة التكاليف الخاصة بالإقامة والعلاج.