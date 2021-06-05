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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

أرشيفية
أرشيفية

بعد أيام من وفاة زوجته المصابة بفيروس كورونا المستجد وحرق جثتها، أصاب الذعر رجل هندي عندما رأى زوجته تدخل عليه المنزل فجأة بعد أخذ عزائها.

 

سلمت مستشفى فيجاياوادا في ولاية أندرا براديش، رجل هندي جثة زوجته مغطاة داخل كيس دفن، ليتولى حرقها بعد وفاتها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ومن حزنه لك يستطع الرجل ويدعى «غادايا» التحقق من جثة زوجته، وشرع في مراسم حرقها وفقا للعادات الهندية، بعدما تسلم الجثة في كيس دفن وفقًا للبروتوكولات الصحية.

 

ولكن بعد أيام، وقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما رأى زوجته تعود إلى المنزل وقد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.

 

وتبين أن الجثة التي أحرقها غادايا لم تكن لزوجته «موثيالا»، حيث أخبرته المستشفى بأن زوجته كان قد تم نقلها إلى جناح آخر قبل زيارته لها.

 

وكشف الموقع أنه حين زار غادايا المستشفى، كانت زوجته قد نقلت إلى جناح آخر. وعندما سأل الزوج الموظفين المناوبين، لم يتمكن من التوصل إلى أي معلومة تفيده، فاعتقد أنها ماتت.

 

توجه الزوج إلى المشرحة وأطلعه الموظفون على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، ونتيجة لحزنه وصدمته لم يستطع التعرف على الجثة بالشكل الصحيح.

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