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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تبون يؤكد رفضه لـ"إملاءات الأقلية" بعد تصريحاته بشأن الترشح لولاية ثانية

الجزائر.. تبون يؤكد رفضه لـ"إملاءات الأقلية" بعد تصريحاته بشأن الترشح لولاية ثانية

صدى البلد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، إن الأقلية فقط هي من ترفض الانتخابات وأنه يرفض إملاءات هذه الأقلية، مؤكدا على أنه "لن يترشح لعهدة ثانية".

وأضاف تبون، في حديثه لصحيفة "لو بوان" الفرنسية، إن بلاده كانت على "حافة الهاوية" عندما انتخب في 2019، مشيرا إلى أن "إيديولوجية الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر".

وتابع: "من حسن الحظ حدثت هبة شعبية وجاء الحراك الأصيل المبارك في فبراير عام 2019، ومكن ذلك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامسة، والتي كانت ستمكن العصابة المنتفعة والتي استولت على صلاحيات رئيس الجمهورية من الاستمرار في حكم البلاد".

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كما اعتبر تبون أن "مؤسسات بلاده لم تكن تحظى بالمصداقية والفعالية، حيث طغت مصالح جماعة أصحاب المال والمنافع الشخصية على مصالح الدولة، وهو ما تطلّب منه العمل بعد انتخابه على إعادة بناء الجمهورية وما يتبعها من مؤسسات ديمقراطية".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر أبو الفضل بعجي، إن "عدم ترشح الرئيس عبدالمجيد تبون لعهدة ثانية هو أمر شخصي، وإنّ الرئيس حرّ فيما يختاره، وإذا أراد تأسيس حزب فهو حر".

 

 

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