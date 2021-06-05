نصائح لمصابي الأمراض المزمنة للحفاظ على صحة الأسنان

يعاني الكثير من الأشخاص من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وحتى السمنة، والتي تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة وبالتالي الأسنان، فكيف يتم العلاج؟.

في السياق، قال الدكتور مروان فرحات، استشاري زراعة الأسنان وجراحة اللثة، إن مصابي الأمراض المزمنة يمكن علاج مشاكل أسنانهم بشكل سهل سواء كانت المشاكل خفيفة أو كبيرة والتي تصل إلى اللجوء لزراعة الأسنان، لافتا إلى أن التشخيص قبل زراعة الأسنان من الأمور الهامة جدا عن طريق التشخيص الدقيق باستخدام الأشعة ثلاثية الأبعاد لمعرفة سماكة العظم وبعده عن الأنسجة الحيوية قبل زراعة الأسنان.

وأضاف أن التشخيص يضمن نجاح الزراعة بنسبة ١٠٠٪؜ بدون أي مشاكل، لأن بعض الأمراض والأدوية قد تؤثر على التئام الزرعة؛ مما يستلزم تحديد الأدوية بدقة وتحسين الحالة الصحية للمريض كضبط نسبة السكر في الدم قبل الزراعة حتى يتم الالتئام بصورة سليمة.

وأكد أن بعض الحالات تحتاج إلى زراعة عظم قبل زراعة الأسنان حتى تستمر الزراعة مدى الحياة بدون أي مشاكل، وزراعة العظم تتم الآن بغاية من الدقة؛ باستخدام أنواع عالمية من العظم صناعي التي تلتئم وتتحول إلى عظم طبيعي بعد عدة أشهر، وذلك يرجع عظام الفك إلى سماكتها الطبيعية، وتتم الزراعة بعدها بطريقة سليمة بدون أي مشاكل مدى الحياة.