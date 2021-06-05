الورم الحميد في الثدي.. تعرف على العلاج والأعراض

الورم الحميد في الثدي هذه الكتل هي واحدة من أكثر أورام الثدي شيوعًا عند النساء الشابات في كثير من الأحيان ، سوف تتقلص وتختفي بدون علاج في حالات أخرى ، يمكن للأطباء إزالتها.

الورم الحميد في الثدي هو ورم غير سرطاني، على عكس سرطان الثدي الذي ينمو بشكل أكبر بمرور الوقت ويمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى ، يبقى الورم الغدي الليفي في أنسجة الثدي،

إنها صغيرة جدًا أيضًا، ومعظمها بحجم 1 أو 2 سم فقط ومن النادر جدًا أن يصل قطرها إلى أكثر من 5 سنتيمترات.

عادة ، لا يسبب الورم الحميد في الثدي أي ألم ستشعر وكأنها قطعة من الرخام تتحرك تحت جلدك يمكنك وصف النسيج بأنه صلب أو ناعم أو مطاطي ومع ذلك ، في بعض الحالات لن تكون قادرًا على الشعور به على الإطلاق، وفقا لموقع webmd .

لا يعرف الأطباء ما الذي يسبب الورم الحميد في الثدي قد تكون مرتبطة بتغير مستويات الهرمونات ، لأنها تظهر غالبًا أثناء البلوغ أو الحمل وتختفي بعد انقطاع الطمث.

علاج الورم الحميد في الثدي



أكد موقع verywellhealth، أن من المهم التمييز بين نوعي الورم الحميد في الثدي عند اختيار أفضل خيارات العلاج بسبب الاختلاف في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

يصنف الورم الحميد في الثدي على أنه إما:

بسيط: معظم الأورام الغدية الليفية هي النوع البسيط ؛ هم أكثر شيوعا في النساء الأصغر سنا، عادة ما تكون هناك كتلة واحدة فقط في ثديك ، ذات حدود محددة وخلايا متجانسة للغاية، لا يزيد الورم الغدي الليفي البسيط من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

معقد: الأورام الغدية الليفية المعقدة أقل شيوعًا وهي أكثر شيوعًا مع تقدم النساء في العمر، على الرغم من أنه قد يكون لديهم حدود محددة ، إلا أن ما يوجد داخل هذا النوع من الورم الغدي الليفي هو ما يجعله مختلفًا، لن يبدو الورم الغدي الليفي المعقد منظمًا وموحدًا مثل الورم البسيط، على الرغم من أن الأورام الغدية الليفية المعقدة لا تصبح سرطانية ، إلا أنها قد تحتوي على مجموعة من الأكياس الصغيرة والتكلسات وفصيصات الثدي المتضخمة والأورام الحليمية وأنواع مختلفة من فرط التنسج، عند حدوث تضخم غير نمطي ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



بصرف النظر عن نوع الورم الغدي الليفي ، قد تؤثر عوامل أخرى على اختيار العلاج ، مثل:

-الأعراض وخاصة الانزعاج والألم

-الحالة العاطفية ، مثل القلق غير المبرر بشأن الإصابة بالسرطان

-كن منفتحًا وصادقًا مع طبيبك بشأن ما تعانيه حتى يمكن أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم خيارات العلاج.



الفرق بين الكتل الحميدة والخبيثة في الثدي



إذا تم تشخيص إصابتك بورم ، فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها طبيبك هي معرفة ما إذا كان الورم خبيثًا أم حميدًا ، لأن ذلك سيؤثر على خطة العلاج الخاصة بك ، معنى الخبيث سرطاني ومعنى الحميد غير سرطاني.

لتحديد ما إذا كان الورم حميدًا أم سرطانيًا ، يمكن للطبيب أخذ عينة من الخلايا مع إجراء الخزعة، ثم يتم تحليل الخزعة تحت المجهر من قبل أخصائي علم الأمراض ، وهو طبيب متخصص في علوم المختبرات، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.



على الرغم من أن معظم الأورام الخبيثة تنمو بسرعة ولا تنمو معظم الأورام الحميدة ، إلا أن هناك أمثلة على كل من الأورام السرطانية بطيئة النمو والأورام غير السرطانية التي تنمو بسرعة -فإن الاختلافات الرئيسية بين نوعي الأورام واضحة و ثابتة أهمها:



خصائص الأورام الحميدة



تميل الخلايا إلى عدم الانتشار

معظمهم ينمو ببطء

لا تغزو الأنسجة المجاورة

لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

تميل إلى أن يكون لها حدود واضحة

يظهر الشكل والكروموسومات والحمض النووي للخلايا بشكل طبيعي تحت مجهر أخصائي علم الأمراض

لا تفرز هرمونات أو مواد أخرى (استثناء: ورم القواتم في الغدة الكظرية)

قد لا يتطلب علاجًا إذا لم يكن يشكل تهديدًا للصحة

من غير المحتمل أن تتكرر إذا تمت إزالتها أو تتطلب علاجًا إضافيًا مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي

خصائص الأورام الخبيثة



يمكن أن تنتشر الخلايا

عادة تنمو بسرعة إلى حد ما

غالبًا ما تغزو الغشاء القاعدي الذي يحيط بالأنسجة السليمة المجاورة

يمكن أن ينتشر عن طريق مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي ، أو عن طريق إرسال "أصابع" إلى الأنسجة القريبة

قد يتكرر بعد الإزالة ، أحيانًا في مناطق أخرى في الموقع الأصلي

تحتوي الخلايا على كروموسومات غير طبيعية وحمض نووي يتميز بنوى كبيرة ومظلمة ؛ قد يكون لها شكل غير طبيعي

يمكن أن تفرز مواد تسبب التعب وفقدان الوزن (متلازمة الأباعد الورمية)

قد يتطلب علاجًا قويًا ، بما في ذلك الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي وأدوية العلاج المناعي





أعراض سرطان الثدي الحميد والخبيث



هناك العديد من الأنواع المختلفة من أمراض الثدي الحميدة ولكنها تسبب جميعها تغيرات غير عادية في أنسجة الثدي، في بعض الأحيان تؤثر على الأنسجة الغدية أو يمكن أن تشمل الأنسجة الداعمة للثدي ، والتي تسمى أيضًا الأنسجة اللحمية.

يمكن أن تؤدي حالة الثدي الحميدة إلى نمو واضح أو كتلة يمكن الشعور بها أحيانًا من خلال الجلد، أو يمكن أن يكون شيئًا غير عادي تم التقاطه في التصوير الشعاعي للثدي.



إذا كانت لديك أعراض ، فغالبًا ما تكون مشابهة لتلك المرتبطة بسرطان الثدي وفقا لموقع breastcancer..

- ألم في الثدي

-كتلة يمكن الشعور بها من خلال الجلد أو الحلمة

-تهيج الجلد

-احمرار أو تقشر على الحلمة أو جلد الثدي

-ألم الحلمة أو ارتدادها

-إفرازات من الثدي غير اللبن

تتطلب كل هذه الأعراض مزيدًا من الاختبارات لاستبعاد سرطان الثدي كسبب محتمل.



وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يمكن أن يكون أي من التغييرات غير العادية التالية في الثدي من أعراض سرطان الثدي الخبيث :

تورم الثدي كله أو جزء منه

تهيج الجلد أو التنقير

ألم الثدي

ألم الحلمة أو تحول الحلمة إلى الداخل

احمرار أو تقشر أو سماكة في جلد الحلمة أو الثدي

إفرازات من الحلمة غير لبن الأم

نتوء في منطقة الإبط

يمكن أن تكون هذه التغييرات أيضًا علامات على حالات أقل خطورة وليست سرطانية ، مثل عدوى أو كيس مرة أخرى ، من المهم أن يقوم الطبيب بفحص أي تغييرات في الثدي على الفور.

