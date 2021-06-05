برلماني: قانون "الصكوك السيادية" يستهدف جذب مستثمرين جدد وتمويل المشروعات

أكد عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد بمجلس النواب، يهدف إلي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.



وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أنه سيعمل على تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، ويتيح طرح الصكوك تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، واستهدف جذب مستثمرين جدد، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، مشيرا إلي أنه يعد أداة مهمة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، أن مشروع القانون نظم الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدارها وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع، بجانب أنه يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.