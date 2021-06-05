"صحتكم تهمنا".. شباب الدقهلية تفتح الصالة المغطاة لمتابعة تسجيل لقاح كورونا

تفقد اليوم السبت علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية صالة الإحماء المجاورة للصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى للاطمئنان على سير العمل فى المكان الذى تم تخصيصه لمديرية الصحة لتسليم واستلام كروت تسجيل لقاح كورونا.

وكان قد تم تسليم صالة الاحماء المجاورة للصالة المغطاة باستاد المنصورة لمديرية الصحة ليتم خلاله تسليم واستلام الإستمارات الخاصة بلقاح فيرس كورونا تيسيرا للمواطنين.



فيما جاء ذلك إستجابة لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

كما وجه وكيل الوزارة الى العاملين بالاستاد والصالة المغطاة بتوفير كافة ما يطلبه مسئولو الصحة من اجل سير العمل بانتظام وتيسيرا على المواطنين ومنعا للزحام .

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