عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحتكم تهمنا".. شباب الدقهلية تفتح الصالة المغطاة لمتابعة تسجيل لقاح كورونا

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب بالدقهلية

تفقد اليوم السبت علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية صالة الإحماء المجاورة للصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى للاطمئنان على سير العمل فى المكان الذى تم تخصيصه لمديرية الصحة لتسليم واستلام كروت تسجيل لقاح كورونا.

وكان قد تم تسليم صالة الاحماء المجاورة للصالة المغطاة باستاد المنصورة لمديرية الصحة ليتم خلاله تسليم واستلام  الإستمارات الخاصة بلقاح فيرس كورونا  تيسيرا للمواطنين.


فيما جاء ذلك إستجابة لتعليمات الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة  وبالتنسيق مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

كما وجه وكيل الوزارة الى العاملين بالاستاد والصالة المغطاة بتوفير كافة ما يطلبه مسئولو الصحة من اجل سير العمل بانتظام وتيسيرا على المواطنين ومنعا للزحام .

IMG-20210605-WA0019
IMG-20210605-WA0019
IMG-20210605-WA0022
IMG-20210605-WA0022
IMG-20210605-WA0017
IMG-20210605-WA0017
IMG-20210605-WA0023
IMG-20210605-WA0023
IMG-20210605-WA0018
IMG-20210605-WA0018
IMG-20210605-WA0021
IMG-20210605-WA0021
IMG-20210605-WA0027
IMG-20210605-WA0027
IMG-20210605-WA0026
IMG-20210605-WA0026
وزارة الصحة لقاح كورونا وزير الشباب والرياضة مديرية الصحة وزارة الشباب والرياضة فيرس كورونا الصالة المغطاة وكيل وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

تعافي وخروج 10 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة .. هوجة استقالات بـ المسابقات ومدربي المنتخبات في عهد أحمد مجاهد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. اعرف الضوابط الشرعية

تعرف على أسعار تويوتا الكاملة داخل السوق المصري .. صور

70 سنة في الحكم.. أول احتفال للملكة إليزابيث منذ بداية كورونا

"العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشال جثمان طفل غرق فى مصيف جمصة

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

هشام صالح يحرج الجبلاية باستقالة مسببة.. واتحاد الكرة يرد بجهاز فني جديد

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ