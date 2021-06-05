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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس إدارة المتحدة: تعيين خالد مرسى رئيسا لقناة Extra news وأحمد الطاهري نائبا

خالد مرسى
خالد مرسى

في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين خالد مرسي رئيسا لقناة Extra news. كما تم الموافقة على تعيين أحمد الطاهري نائبا له والجدير بالذكر أن خالد مرسي يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام وبدأ العمل الصحفي في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عاما، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية.

كما تولى رئاسة قناة النهار اليوم بعدها انتقل للعمل بشبكة تلفزيون النهار في عام ۲۰۱1. بعدها تولى رئاسة قناة On live الإخبارية في عام ۲۰۱۸, كما تولى رئاسة شبكتي On والحياة في نفس العام. ثم تولى منصب المنسق العام لشبكتي On والحياة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن أحمد الطاهري يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، كما عمل مستشارا لمؤسسة دي ميديا الإعلامية، وأسس وتولي رئاسة تحرير مركز النادي الدولي لدراسات السياسة الخارجية، وعمل ايضا كرئيس تحرير جورنال مصر ومديرا لمكتب الوطن لدي واشنطن.

بالإضافة لكونه زميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومثل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة بالولايات المتحدة, وايضا محرر دبلوماسي لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة الي عمله كمذيع براديو ۹۰۹۰

خالد مرسى أحمد الطاهري extra news مؤسسة الأهرام الشركة المتحدة

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