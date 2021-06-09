رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تعاون بين العربية للتصنيع والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت

بالتعاون مع أفضل الشركات

أكد المهندس أحمد محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تنسيقًا بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتوفير الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت، موضحًا أن الشاشات التفاعلية بمثابة فصل ذكي، وهذا بالتعاون مع أفضل الشركات على مستوى العالم منها «Promethean - بروميثيان» الإنجليزية ومعها شركات مصرية لدمع عملية التطوير بتصميم مصري لزيادة الإمكانيات للشاشات.



وأضاف المهندس أحمد محمد عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الاعتماد على المنتج المحلي يوفر الكثير من الأموال والبنية التحتية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن هناك نية للتصدير الفترة القادمة وزيادة نسبة المنتج المحلي وبعدها التصدير.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن بعد أزمة كورونا أصبح الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير خاصة التعليم «أون لاين» .

وأوضح أن مصنع الالكترونيات به خط إنتاج لتصنيع نوعين من التابلت، وتصنيع اللوحة الإلكترونية الأساسية للتابلت، يوجد أيضا أحدث خط للتجميع السطحي للمكونات الالكترونية، والأجهزة التي تتعامل مع المكونات الدقيقة والصغيرة الخاصة باللوح الالكترونية الخاصة باللاب توب والتابلت، وهناك خطة لزيادة المنتج المحلي الفترة القادمة.

ونوّه إلى أن المرحلة الأولى تنتج 300 ألف جهاز في السنة، ومتوقع زيادة خطوط الإنتاج في حالة زيادة الطلب، لافتاً إلى أن خط التصنيع ينتج أكثر نوع وهذا يتطلب المواصفات المعينة التي طلبت من المصنع.