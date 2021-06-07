إخماد حريق محدود في مجلس مدينة طوخ

نجحت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق محدود شب داخل ديوان عام مجلس مدينة طوخ وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بنشوب حريق بمجلس مدينة طوخ ومطعم أمام المجلس.



وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية بقيادة اللواء عمر حرب والدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون حدوث اى اصابات او خسائر فى الأرواح.



من ناحية اخرى أمرت نيابة الخصوص بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 ايام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية فى القليوبية قد ألقت القبض على عاطلين يديران ورشة لتصنيع السلاح الناري فى مدينة الخصوص، وجري التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطلين بإدارة شقة فى مدينة الخصوص لتصنيع الأسلحة النارية لترويجها على الأشقياء الخطرين، تم عرض المعلومات على اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية ويقومان بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذين من الشقة، سكن أحدهما، مسرحاً لنشاطهما الإجرامي.



وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة الشقة وضبطهما وعثر بداخلها على 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و كميات من أدوات وأجزاء التصنيع وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتولت النيابة التحقيق.