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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

بعد نجاح ASTRONAUT IN THE OCEAN.. ريمكس يجمع ماسكيد وفريك والسينابتك

أغنية ASTRONAUT IN
أغنية ASTRONAUT IN THE OCEAN

بعد النجاحات المتتالية التي حققتها أغنية ASTRONAUT IN THE OCEAN للمغني ماسكيد وولف ، وتحقيقها نسبة مشاهدة ومبيعات عالية ، قرر مغني الراب السينابتك والمغني فريك ، التعاون مع ماسكيد لإصدار ريمكس خاص للأغنية التي حققت نجاحًا عالميًا كبيرًا .

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الأغنية التي أصدرها ماسكيد وولف منذ أكثر من 6 أشهر حققت أكثر من 200 مليون مشاهدة وانتشارا عالميا كبيرا، تحولت لنشيد عالمي بمعانيها العميقة والموسيقى المميزة التي قدمتها .

وفي هذا الريمكس، قدم السينابتك وفريك اداءً لامعاً مميزاً في إبداع ليس غريباً عنهما في المقاطع الخاصة فيهما بهذا العمل، ويظهر في العمل أن النجوم الثلاثة استوحوا الموسيقى التي يقدموها من الثقافات المختلفة التي جمعتهم معا" في هذا العمل الموسيقي.
رابط الريمكس
 

ريمكس أغنية ماسكيد ماسكيد وولف السينابتك فريك الراب مغنى

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