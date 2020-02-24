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توك شو

ضبط .. ريمكس.. داليا عمر تبدع في غناء بنت الجيران.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:00 ص
المطربة داليا عمر
المطربة داليا عمر
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كـريـم الـخـطـيـب
أبدعت المطربة داليا عمر، في تقديم ريمكس لأغنية «بنت الجيران» خلال لقائها ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» للحديث عن أغاني المهرجانات وعالم الـ «دي جي والريمكس».

وقالت المطربة داليا عمر إنها عضو بنقابة الموسيقيين، وأنها خريجة تربية موسيقية ولم تخضع للاختبارات، مضيفة أن النقابة بالنسبة لها كارنية يثبت أنها مطربة، وظهر يحميها تلجأ لها في وقت المحنة.

وأوضحت «داليا عمر»  أنها متعددة المواهب وتستطيع الغناء بأكثر من لون، خاصة أنها تجيد الغناء باللهجة الغربي، موضحة أن لديها ثقافة جيدة في مخارج الحروف أثناء الغناء.

وكشفت «داليا عمر» عن خططها المستقبلية مع الملحن رامي بلاون، مؤكدة أنها تخطط لعمل أغاني «ريمكس» لها علاقة بشخصيتها وثقافتها وتنتشر بين الناس في المجتمع وبوجود موسيقى مختلفة بعيدا عن نوع موحد من الأغاني.
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