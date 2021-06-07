الطبيب نسي شاشا طبيّا فى بطنها.. فاطمة كشرى: أشرف زكي تدخل لحل مشكلتى

قالت الفنانة فاطمة كشرى في تصريح لصدى البلد أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي تواصل معها ووعدها بحل مشكلتها وتوفير مستشفي مناسب لها .

وأضافت كشرى :" كل ما أتمناه دكتور كويس، يستطيع أن يشخص حالتي بطريقة سليمة ".

و تواصل صدى البلد مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي الذي وعد بحل المشكلة رغم من أن فاطمة كشرى لا تنتمي لنقابة المهن التمثيلية، لكنه سيبذل جهده لحل مشكلتها .

وعانت الفنانة فاطمة كشري من خطأ طبي، عقب خضوعها لعملية جراحية، عندما تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها أحدى المستشفيات وخضعت لعملية جراحية، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، وزادت آلامها بعد فترة لتكتشف أنها وقعت ضحية لخطأ طبي فادح.

بدأت القصة عندما شعرت “كشري” بإعياء شديد قبل 3 أشهر، وخضعت لعملية “فتاق”، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى، وفاكتشف أن الطبيب نسي داخلها بطنها “شاشًا طبيًّا" تسبب لها في هذه المعاناة.

وقدمت فاطمة كشري العديد من الأعمال منها"الكبير أوي" و"الواد سيد الشحات"، وكان أخر أعمالها مسلسل "عمر ودياب" عام 2020، مع علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين على حده، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.