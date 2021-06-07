استشاري تغذية: الميزوتشوك تكنيك متبع منذ الخمسينات لإذابة الدهون بالحقن.. فيديو

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن "الميزوتشوك" هو تكنيك متبع منذ الخمسينات، لإذابة الدهون من خلال حقن مادة معينة مثل بعض المواد المستخرجة من الفول الصويا.

وتابع "رحيم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن النانو تكنولوجي طور العلم بصورة كبيرة، وأدى لمضاعفة المواد الفعالة بصورة كبيرة جدًا في السنتيمتر واحد، وهذا الأمر فاد جدًا في تصريف الدهون بدون أي تحميل على الكبد أو الجسم.



ولفت إلى أن النتيجة تكون واضحة بعد 3 أيام من خلال الحقن بتكنيك "الميزوتشوك"، والنتيجة شبه النهائية تظهر بعد أسبوع بعد الحقن.

