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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطورات التحول الرقمي وقواعد البيانات.. صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة واستعراض التطورات الخاصة بالإدارة العامة للتحول الرقمي وقواعد البيانات التي تم إنشاؤها، وموقف العمل في البوابة الإلكترونية، وتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور أشرف الدقدوقي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقم، ومديري الإدارات وجميع العاملين بها.

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كما تم استعراض جميع التكليفات الخاصة بالمراكز التكنولوجية الثابتة، بدائرة المحافظة، والمتنقلة التي سيتم تشغيلها خلال أيام، إضافة إلى تشغيل المركز التكنولوجي بالديوان عام فور الانتهاء من تجهيزه، وكذلك المركز التكنولوجي بمطوبس.

كما ناقش عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ما تم إنجازه حتى تاريخه في مستوى كافة المحاور الخاصة بالتحول الرقمي في إداراتها الخمسة إدارة الإحصاء والنشر الإلكتروني، وإدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة المراكز التكنولوجية، وإدارة المتابعة وتم استعراض جميع الإنجازات التي تم تحقيقها في الإدارة العامة ما يتواكب مع التحديث على مستوى الجمهورية والعالم المحيط بنا.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على إنشاء حاسب مركزي للمعلومات ليخدم جميع القطاعات بدائرة المحافظة، بما فيها إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية المنتشرة في أنحاء المحافظة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لتصل لأعلى مستويات الجودة، وهي المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها الآن.

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