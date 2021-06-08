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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضرائب: كافة محلات الدليفري خاضعة لضريبة القيمة المضافة.. فيديو

المالية
المالية

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن كل محلات الديلفري خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة، معقبا: "بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الديلفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة".

 

وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم  82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات".

 

وأشار إلى أن القرار حدد الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، موضحا أن تلك  المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، و المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

 

وأوضح أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة، مردفا أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية خاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة.

 

وتابع أنه مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإليكترونية بما يخضعها  لضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر "التطبيقات" الإليكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم  تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير".

 

 

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