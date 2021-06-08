أحمد موسى: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت أفضل النتائج في التقييم الدولي

تعاونت مع أكثر من 38 دولة للقبض على الإرهابيين..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهمة جدا، مشيرا إلى أنها تعمل منذ 4 أو 5 سنوات، وقدمت الكثير خلال الفترة الماضية، ويترأسها المستشار أحمد سعيد خليل.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن تقييما، أُجري، اليوم، لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول غسيل الأموال وتفكيك الخلايا الإرهابية، والتعاون مع أكثر من 38 دولة للقبض على الإرهابيين، وتسليم العناصر الإرهابية والمطلوبة، وعدد من التنظيمات الإرهابية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت أفضل النتائج في التقييم الدولي، مؤكدا أنها تعمل وفقا للإطار الدولي.



وأوضح أن الوحدة دورها تسليم العناصر التكفيرية والإرهابية، منها “أنصار بيت المقدس، وكتائب أنصار الشريعة”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، منوها بأن الجميع أشاد بعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.