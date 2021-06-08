عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعاونت مع أكثر من 38 دولة للقبض على الإرهابيين..

أحمد موسى: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت أفضل النتائج في التقييم الدولي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهمة جدا، مشيرا إلى أنها تعمل منذ 4 أو 5 سنوات، وقدمت الكثير خلال الفترة الماضية، ويترأسها المستشار أحمد سعيد خليل.

 

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن تقييما، أُجري، اليوم، لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول غسيل الأموال وتفكيك الخلايا الإرهابية، والتعاون مع أكثر من 38 دولة للقبض على الإرهابيين، وتسليم العناصر الإرهابية والمطلوبة، وعدد من التنظيمات الإرهابية. 
 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت أفضل النتائج في التقييم الدولي، مؤكدا أنها تعمل وفقا للإطار الدولي. 
 

وأوضح أن الوحدة دورها تسليم العناصر التكفيرية والإرهابية، منها “أنصار بيت المقدس، وكتائب أنصار الشريعة”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، منوها بأن الجميع أشاد بعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب الخلايا الإرهابية العناصر الإرهابية التنظيمات الإرهابية الإعلامي أحمد موسى

ترشيحاتنا

الجيار : هذه عقوبات عدم الإلتزام بالفاتورة الإلكترونية ..فيديو

طفل في الابتدائية..القبض على أصغر تاجر مخدرات في بريطانيا

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه بعد أنباء رحيله عن الفريق

صدمة جديدة بسبب إصابات كورونا في الصين

عملية أمنية كبرى للإنتربول الدولي

دار الإفتاء تكشف عن أفضل طريقة لعلاج المس والوقاية من السحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

الطبيب نسي شاشا طبيّا فى بطنها.. فاطمة كشرى: أشرف زكي تدخل لحل مشكلتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ