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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، تراجعا بسبب ارتفاع الدولار.

 

وانخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 1،883.10 دولار للأونصة ، اعتبارا من الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاعه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة، حيث كانت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي دون التوقعات.

 

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :807  جنيهات اليوم الثلاثاء 8-6-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774  جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار 21:   816 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب محليا 
أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 807 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 مسجلا : 922 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 : 845 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 : 807 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18  : 692 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 544 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 28,683 جنيها

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,456 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 922,286 جنيها

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء اسعار الذهب اليوم الذهب اسعار الذهب

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