تشهد أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، تراجعا بسبب ارتفاع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 1،883.10 دولار للأونصة ، اعتبارا من الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاعه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة، حيث كانت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي دون التوقعات.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :807 جنيهات اليوم الثلاثاء 8-6-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 816 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب محليا

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 807 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 مسجلا : 922 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 : 845 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 : 807 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 692 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 544 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 28,683 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,456 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 922,286 جنيها