مقطع يثير القلق.. سرقة قطعة كبيرة من البيتزا دون تأثر شكل الفطيرة |شاهد

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جنون المستخدمين، بعدما قام مصور الفيديو باقتطاع جزء كبير من فطيرة بيتزا، ثم أعاد الفطيرة إلى نفس شكلها الأصلي دون ظهور أي أثر على نقصانها، وهو ما أدهش مستخدمي تطبيق TikTok.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ نشره على TikTok، حيث أثار المقطع حيرة المستخدمين وتخوفهم من إمكانية أن يكونوا قد تلقوا بالفعل بيتزا ناقصة من قبل دون أن يدركوا.

ويظهر مصور الفيديو المنشور على TikTok، وهو يقتطع جزء من منتصف فطيرة البيتزا، ثم ضمها مرة أخرى على بعضها، مما جعلها تبدو سليمة وكأن شيئًا لم يكن.

المدهش أكثر أن صاحب الفيديو قام بتقطيعها إلى 8 قطع بعد ذلك كالطبيعي، وهو ما جعل الأمر يبدو مثيرًا للقلق بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن قلقهم من الحيلة الغريبة التي قد تجعل أي شخص يقتطع جزء من البيتزا الخاصة بهم دون علمهم.