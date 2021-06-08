إستمرار  تطعيم أعضاء كنترول الثانوية بالدقهلية

بمدرسة الثانوية العسكرية بنين

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة الترببة والتعليم بالدقهلية، أنه تزامنا مع قرب إمتحان الثانوية العامة بالمحافظة استمرت أعمال تطعيم أعضاء كنترول الثانوية بمدرسة الثانوية العسكرية بنين بالمنصورة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى في خطوة استباقية قبل بدء أعمال الإمتحانات المقرر إنعقادها فى 10 يوليو، حفاظاً علي صحة وحياة الطلاب والمعلمين .

وأشار عبد الرؤوف، إلى أن ذلك ياتى. ببناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفى إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة والبيئة والسكان متمثله فى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ووكيله مديرية الصحة الدكتورة عبير عبد الغنى .

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