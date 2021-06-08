خبيرة تغذية تكشف طريقة علاج مريض السمنة المحب للأكل ..فيديو



قالت الدكتورة دعاء سهيل ، خبيرة التغذية العلاجية، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في التوعية بخطورة مرض السمنة سواء للعامة أو المثقفين أو أنصاف المثقفين.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "شرائح المجتمع أصبحت تعلم خطورة مرض السمنة".

ولفتت إلى أن علاج مريض السمنة المحب للأكل لا يكون من خلال "الدايت"؛ ولكن من خلال العمل على إغلاق الشهية، معقبة: "لازم نفهم في الأول الأسباب التي أدت لزيادة الوزن، للنجاح في القضاء على السمنة".