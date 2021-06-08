وفد من الخارجية السعودية يصل الصومال لإعادة فتح سفارة المملكة في مقديشو

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، وصول وفد من وزارة الخارجية إلى العاصمة الصومالية مقديشو لإعادة فتح السفارة السعودية هناك.

وحسب الوكالة، فإن وزير الدولة الصومالي، عبدالحكيم أشكر، استقبل الوفد السعودي برئاسة المستشار عبدالسلام العنزي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحث الوفد مع الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة مقديشو.

وكان البرلمان العربي قد أدان الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب محطة حافلات في مدينة مقديشيو الأيام الماضية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال، وتتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدا تضامنه الكامل مع الصومال في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والحفاظ على الأمن والاستقرار.