ديشامب يكشف حجم إصابة بنزيما قبل انطلاق يورو 2020

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن حجم إصابة كريم بنزيما مهاجم “ الديوك” والتي تعرض لها في المباراة الودية المقامة أمام منتخب بلغاريا، استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتعرض كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا للإصابة على مستوى الركبة في الدقيقة 39، ليتم استبداله بأولفييه جيرو.

وقال ديشامب لقناة M6 الفرنسية أن بنزيما تعرض لكدمة قوية فوق الركبة، وفضلوا ألا يخاطروا باستمراره في المباراة.

وأكد ديشامب أنه من الظاهر أنها ليست إصابة عضلية أو في رباط الركبة.

وتم استدعاء بنزيما لقائمة فرنسا للمشاركة في يورو 2020 بعد استبعاده من تشكيل الديوك منذ عام 2015.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات المجر وألمانيا والبرتغال، ويبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الألماني.