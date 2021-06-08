قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مبادرة لحفظ وتأليف وشرح المتون

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن مسابقة "فارس المتون" في موسمها الأول (دورة الإمام الطيب) لحفظ وتأليف وشرح المتون التي كان لها الفضل في حفظ التراث الإسلامي، والتي ينظمها ويشرف عليها المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد.



ودعا مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للاشتراك في أحد محاور المسابقة (حفظ المتون – تأليف المتون – شرح المتون) أو جميع المحاور.

وتقومُ المبادَرة على ثلاثة محاور رئيسة، هي:

المحور الأول: حفظ المتون العلميَّة

ويمكن الاختيار من بين المتون التَّالية، أو غيرها، فيما يوافق المناهج الأزهرية في العُلوم الشَّرعيَّة والعربية وهي:

1- متون العلوم الشرعية:

أ- علم التَّجويد:(تحفة الأطفال- الجزريَّة- الشَّاطبيَّة).

ب- الحديث وعلومه:(الأربعين النَّوويَّة- الأربعين العَجْلونيَّة- البَيقونيَّة).

جـ- التَّفسير وعلومه:(منظومة الزَّمزمي في علوم القرآن).

د- علم العقيدة:( عقيدة العوام- الخريدة البهيَّة- جوهرة التَّوحيد-بَدء الأمالي).

هـ- علم المنطق: (السُّلم المُنَوْرَق - إيساغوجي).

و- علم البحث والمناظرة: ( آداب البحث لزين المَرْصَفي- منظومة طاش كُبرى زادة).

ز- علم الميراث: (الرَّحبيَّة- السِّراجيَّة).

حـ- الفقه وأصوله: (المختار للفتوى (فقه حنفي) - متن ابن عاشر (فقه مالكي) - متن أبي شجاع (فقه شافعي)- مختصر الخِرقي(فقه حنبلي)-متن الورقات).

2- متون العلوم العربية:

أ- علم النَّحو:(متن الأجرومية-نظم الأجرومية- ألفية ابن مالك-ألفية ابن معطي-مُلحة الإعراب-متن قطر النَّدى).

ب- علم الصَّرف: (متن البناء- منظومتي لاميَّة الأفعال وفيما ورد من الأفعال بالواو والياء لابن مالك).

جـ- علم البلاغة:(الجوهر المكنون في الثَّلاثة فنون-مائة المعاني والبيان والبديع-مُلحة البيان).

د- علم العروض والقوافي: (ألفيَّة الآثاري في العروض والقوافي).

هـ- علم الخطِّ والرَّسْم:(رائيَّة ابن البواب- بهجة الطُّلاب وتحفة القرَّاء والكُتَّاب للببلاوي).

المحور الثاني: نظم متون علميَّة جديدة

يقوم المتسابق بنظم متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، على غرار المتون السَّابقة.

المحور الثالث: شرح المتون العلميَّة

يقوم المتسابق بشرح متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، شرحًا مناسبا، وَفق الأصول العلمية المتبعة في ذلك.

وعلى الراغبين في الاشتراك التوجه إلى عميد المعهد أو منسق المسابقة بالمعهد (المختص) وملء استمارة التقديم، على أن تكون اختبارات التصفية خلال شهر أكتوبر القادم والاختبارات النهائية بعد ذلك بمقر رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

يأتي هذا انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في الحفاظ على التراث الإسلامي، وحماية الهوية الثقافية العربية الإسلامية، والدفاعِ عن قيمِ الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ونشر العلوم الشرعية، واللغة العربية، والتصدّي لتيارات التطرف والتشدد، ونشر قيم العدالة والمؤاخاة والتسامح في شتى أنحاء العالم، واستكمالاً للمبادرات التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لخدمة التراث الإسلامي.