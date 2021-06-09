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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون جدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف سرا نوويا حاولت ايران إخفاءه

مفاعل نووي
مفاعل نووي

ذكرت شبكة فوكس نيوز الامريكية ، أن أقمارا صناعية رصدت أنشطة نووية مثيرة للقلق داخل موقع نووي في إيران في الأشهر الماضية.

نشرت فوكس نيوز صورتين فضائيتين التقطتها في أكتوبر ويناير الماضيين شركة "ماكسار" الخاصة بالتكنولوجيات الفضائية، ومقرها في كولورادو.

وتوثق الصورتان "أنشطة غير عادية" في موقع سنجريان النووي الذي كان يعد في السابق أنه يستخدم لإنتاج "مولدات الموجات الصدمية" التي من شأنها أن تتيح لإيران تصغير أسلحة نووية.

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اضافت فوكس نيوز بأن الصورة التي التقطت في 15 أكتوبر تظهر 18 عربة في الموقع، مع ظهور مزيد من العربات وآثار إجراء أعمال حفر، بالإضافة إلى شق طريق جديد في المنطقة، في صورة التقطت في 18 يناير.


وأشارت  إلى أن اسم هذا الموقع الذي يقع على بعد نحو 40 كلم عن طهران ورد لأول مرة في تقارير صحفية عام 2018 عندما أعلنت إسرائيل عن استيلاء جهازها الاستخباراتي "الموساد" على أرشيف واسع من الوثائق المتعلقة ببرنامج إيران النووي، منها ما يسمى "مشروع عماد" الذي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تجميده في عام 2003.

وتأتي هذه التطورات على خلفية دخول المفاوضات الجارية في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي مع إيران مرحلة حاسمة.

 

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