النيابة الادارية تفتح 3 دورات تدريبية لـ 75 سيدة بالهيئة

افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الادارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، ثلاث دورات متخصصة لعدد ٧٥ من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وذلك تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الادارية والتي تستهدف صقل مهارات أعضاء النيابة في مجال التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية ومكافحة الفساد الإداري، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وترك المسافة الآمنة بين المتدربين.

يأتي ذلك ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.

