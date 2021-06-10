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مدير مستشفى الأحرار التعليمي يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا.. ويؤكد: أعداد المصابين في تناقص "حوار"

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع الدكتور عبد الكريم العراقي مدير المستشفى

مدير مستشفى الأحرار لـ صدى البلد: 

مستشفي الأحرار التعليمي تم تخصيصه كاملاً لعزل مصابي كورونا  

منع الزيارات نهائيًا عقب تحويل المستشفى إلى مبنى عزل 

 توفير عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة 

إجراء عمليات الولادة القيصرية للمصابات بالفيروس 

 

قال الدكتور عبد الكريم العراقي ، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، إن المستشفى يستقبل متوسط حالات مصابة ومشتبه إصابتها بفيروس كورونا حوالي 150 حالة يوميًا ويتم إجراء الفرز الطبي للمصابين للتأكد من إصابتهم بالفيروس ، كما يوجد قرابة 202 سرير مخصص للعزل .  

وأضاف فى حواره  لموقع صدي البلد أنه تم توفير عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة وأيضًا تخصيص عدد من الأسرّة للأطفال بمختلف أعمارهم ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم متابعة طبية جيدة وصولا إلى مرحلة الشفاء من الفيروس.

 

 والي نص الحوار..

ما دور مستشفي الأحرار منذ ظهور فيروس كورونا؟

في البداية مستشفي الأحرار التعليمي يتبع هيئة المستشفيات التعليمية ومنذ الجائحة الأولي تم تحويل المستشفى بقرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى مستشفي عزل وتم تخصيص مكان لفرز الحالات التي تتردّد علي المستشفى من خلال قياس نسب الأكسجين بالدم وقياس درجات الحرارة وإجراء المسحات الطبية وفي حالة الاحتياج إلى عزل يتم عزل المريض فورًا.

ما الأعداد المترددة على المستشفى والتي يتم حجزها في أقسام العزل؟

مستشفي الأحرار التعليمي تم تخصيصه كاملاً كمستشفي عزل للمصابين بفيروس كورونا واستقبال المصابين جميعا من أبناء المحافظة ولدينا قرابة 202 سرير تم تخصيصها جميعا للعزل بالإضافة إلى أن متوسط عدد الحالات المترددة علي المستشفى يقدر بحوالي 150 حالة يوميا يتم إجراء الفرز الصحي لهم ويتم حجز المصابين ويبلغ متوسط عدد الحالات التي يتم عزلها يوميا بالمستشفى يتراوح من 15 حالة إلى 20 حالة يوميًا.

 

ما الوضع الحالي داخل المستشفى وهل أعداد المصابين في تزايد؟

الوضع الحالي في المستشفي تم منع الزيارات نهائيا من قبل ذوي المرضي والأدوية متوفرة بكميات مناسبة بالإضافة الي توفير تنك أكسجين ونعمل علي إستقبال جميع المصابين وفي حالة إحتياج أي حالة مصابة بفيروس كورونا الي إجراء عملية جراحية يتم إجراءها فورا إضافة الي إجراء عمليات الولادة القيصرية للمصابات بالفيروس وأعداد المصابين بالفيروس في تناقص يوميا عكس بداية الموجه الثالثة من جائحة كورونا.

 

ما الخطوات التي يتم اتباعها في حالة استقبال الحالات المترددة على المستشفى؟

في البداية يتم استقبال الحالة من أمام بوابة المستشفى ويقوم فرد الأمن بالإبلاغ بقدوم حالة وعلي الفور يتم دخولها إلى غرفة الفرز الأولي وهي عبارة عن غرف يتم خلالها فحص المتردد وقياس نسبة الأكسجين ودرجات الحرارة وفي حالة توافق الأعراض يتم إدخال الحالة إلى غرفة الفرز الثاني ويقوم الطبيب المختص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمسحات الطبية اللازمة وفي حالة ثبوت الإصابة بالفيروس يتم عزله داخل قسم العزل ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له .

 

هل هناك مكان مُخصص لعزل الأطفال داخل المستشفى؟

نعم تم توفير عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة وأيضًا تخصيص عدد من الأسرة للأطفال بمختلف أعمارهم ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم متابعة طبية جيدة وصولاً إلى مرحلة الشفاء من الفيروس.

 

كيف تتعامل إدارة المستشفى مع مرافقي الحالات المصابة بفيروس كورونا؟

هناك تشديد أمني من قبل الأمن الإداري وتم التنبيه بمنع الزيارات نهائيًا عقب تحويل المستشفى إلى مبنى عزل وفي البداية تكون عملية إقناع مرافق المريض بتركه صعبًا ولكن يتم شرح خطورة الوضع عليه وعلى المريض وتثقيفه باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمخالطته للحالة وكذلك التأكيد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض وبالفعل يتم إقناعه ويتم البدء في إجراءات استقبال المصاب بفيروس كورونا .

 

ما النصائح التي تود تقديمها للمواطنين حول كيفية التعامل مع الموجة الحالية للجائحة؟

هناك مجموعة من النصائح التي يجب على المواطن اتباعها وهي أن الوقاية خير من العلاج ويجب علي الجميع إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع الفيروس، إضافة إلى التعقيم الجيد وارتداء الكمامات الواقية وعدم التزاحم وفي حالة الاختلاط يتم اتخاذ العلاج اللازم.

كورونا مستشفيات الرعاية الصحية هالة زايد صدى البلد الزقازيق الكمامات الطبية

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