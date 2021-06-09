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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان توافق على الموازنة الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة فخري الفقي على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 2021/2022.

 

وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة  2021/2022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.

 

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.

 

ويعقد مجلس النواب جلسات عامة الأسبوع المقبل، وذلك لسرعة إنهاء الموازنة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعيا بين النواب والشيوخ وللمرة الأولى منذ فترة يعقد مجلس النواب جلساته العامة لأسبوعين متتاليين.

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