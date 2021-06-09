بالبوستر الرسمي.. تامر حسني يروج لفيلمه الجديد "مش انا"

روج النجم تامر حسني لفيلمه الجديد “ مش انا "، ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تامر حسني تعليقا على البوستر :"٢٣/٦ بجميع دور العرض الفيلم جمهور عام".

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 10 ملايين مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب واحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.