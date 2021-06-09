العاهل الأردني يستقبل عددا من سفراء الدول الأجنبية والأفريقية

اعتمد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ أوراق عدد من السفراء الأجانب والافارقه لدى المملكة حيث جرت مراسم الاستقبال في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية؛ فقد فقد تقبل الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية فاروق مالامي يابو، والسفير غير المقيم لجمهورية نيكاراغوا محمد محمد فرارة الاشتر، والسفير غير المقيم لبوركينا فاسو الاسان مونيه، والسفير غير المقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، والسفير غير المقيم لجمهورية سلوفاكيا ماريك فارغا.

جانب من الاستقبال

وقالت الصحيفة الأردنية إنه ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، والملك طلال بن عبدالله.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.