اليورو تفقد هؤلاء.. حكايات حزينة على هامش البطولة الأقوى قاريًا

في انتظار البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال يورو 2020 التي تنطلق بعد 3 أيام، وتتجهز المنتخبات الأوروبية لصناعة مجد جديد في القارة العجوز في منافسة شرسة تشهد صحوة شبابية لمنتخبات الصف الأول في أوروبا.

وفي طريق الاستعداد للبطولة والتمهيد لخوضها، فقد لاعبون الأمل في التواجد، لأسباب فنية أو بدنية أو إصابات، بينما ظلّلت حكايتهم هي الدراما الحزينة خلفية احتفالات اليورو.

زلاتان إبراهيموفيتش

قد لا تمنح الساحرة المستديرة، زلاتان إبراهيموفيتش سلطان المتعة الكروية، فرصة أخرى للتواجد في بطولة دولية مع منتخب بلاده السويد.

زلاتان المشارف لسن الأربعين عامًا عوّلت عليه جماهير السويد لقيادة الفريق في البطولة، لإنهاء مسيرته بالشكل الأمثل ومحاولة الذهاب بعيدًا بألوان بلاده.

لكن الإصابة التي طالما حرمت أساطير كروية من مناسبات سعيدة بددت حلم زلاتان وأبعدته عن الركض على العشب الأوروبي للمرة الأخيرة في مسيرته.

سيرخيو راموس

الإصابة حرمت سيرخيو راموس من إنهاء الموسم مع فريقه الملكي ريال مدريد، الذي خرج خال الوفاض بدون بطولات خلال الموسم.

ولم يكن سيرخيو راموس بعد عودته مقنعا لـ لويس انريكي مدرب منتخب اسبانيا الذي استبعده من قائمة المنتخب لحساب لاعبين شباب أكثر مرونة.

الجانب الحزين أن راموس خسر لقب عميد لاعبي العالم الذي لا زال يحتفظ به اللاعب المصري أحمد حسن بفارق 4 مباريات فقط.

ترينت ألكساندر أرنولد

لم يكن اللاعب الشاب يتوقع أن تبعده الأقدار عن التواجد في بطولة قارية هي الأهم في مسيرته داخل القارة العجوز، بعد أن لحقت به إصابة غادرة اضطرت ساوثجيت مدرب الإنجليز لإبعاده من القائمة.

أرنولد المصنف من أفضل الأظهرة اليسرى في أوروبا سيشاهد البطولة من خلال الشاشة بينما قدماه ساكنتان في رباطهما.

المدرب الإنجليزي لم يقتنع بالأسماء الكبيرة بديلا لأكسندر ولم يضم وان بيساكا ظهير اليونايتد واختار بن وايت لاعب برايتون بديلًا عن ألكساندر أرنولد.

جيسي لينجارد

كان انتقال جيسي لينجارد إلى صفوف ويست هام هربًا من دكة مانشستر يونايتد، بداية لتألقه وإقناع نفسه والجماهير بموهبته الخارقة في تسجيل وصناعة الأهداف.

الجميع اقتنع بـ جيسي لينجارد كلاعب من طراز فريد، في المنتصف الأخير من الدوري الإنجليزي، إلا المدرب الإنجليزي الذي لم يضمه للقائمة.

استبعاد جيسي كان الفقرة الحزينة في اختيارات المدر، والأمل الذي تحطم على صخرة ساوثجيت.

بنزيما تساوره الشكوك

شكّل تواجد كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي بعد غياب 9 سنوات، الخبر الأسعد لجماهير الكرة في العالم، لكن خروج كريم بنزيم في شوط مباراة فرنسا الأول أمام بلغاريا ( مباراة ودية ) للإصابة.

وانتاب القلق جماهير الكرة التي خافت من غياب كريم بنزيما الذي صار معشوق الجماهير بعد أداء مبهر مع ريال مدريد والتفرد بنجومية الفريق خلال الموسمين الأخيرين.