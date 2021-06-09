من 1600 لـ2500 جنيه.. التعليم تناشد أولياء الأمور بدفع التعويض التأميني لأعطال التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بناء على موافقة نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي وما تم اتخاذه من إجراءات من قطاع الأمانة العامة على صرف التعويض التأميني لأعطال التابلت (نتيجة لأخطاء من الطلاب ) والتي يتطلب إصلاحها من شركة سامسونج بتكلفة مادية تتراوح بين 1600 و 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت ، يرجى من مديري المديريات التعليمية ما يلي :

اتخاذ اللازم نحو توجيه أولياء الأمور بسداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة لشركة سامسونج وإصلاح الأجهزة ثم إحضار المستندات الآتية بديوان عام الوزارة وفقا لما ورد من رئيس قطاع الأمانة العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي :

أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة ، وإثبات قيد حديث من المدرسة، وأصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة، وصورة إيصال سداد المصروفات الدراسية ، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة ، وصورة بطاقة ولي الأمر ، وصورة إيصالات سداد قيمة التأمين على التابلت ، وصورة بطاقة أو صورة من شهادة الميلاد.

يأتي ذلك حتى يتسنى صرف التعويض التأميني لولي الأمر بنسبة 95% من القيمة المسددة لمراكز الخدمة.