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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف تتلقى لقاح فيروس كورونا

شيماء سيف وزوجها
شيماء سيف وزوجها

أعلنت الفنانة شيماء سيف، عن تلقيها اللقاح ضد فيروس كورونا اليوم ، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام .

قامت الفنانة شيماء سيف بنشر صوره لها بصحبة زوجها والفريق الطبى داخل المستشفى وعلقت عليها " شكرا جدا للنظام والاهتمام  والترحيب الجميل ويارب بالشفاء … انا اخدت التطعيم ضد فيروس كورونا .

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"كل سنة و أنت قريب".. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد هشام جمال

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبرت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".   


مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

لقاح فيروس كورونا الفنانة شيماء سيف مسلسل في بيتنا روبوت هشام ماجد دلال عبد العزيز

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