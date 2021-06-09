شيماء سيف تتلقى لقاح فيروس كورونا

أعلنت الفنانة شيماء سيف، عن تلقيها اللقاح ضد فيروس كورونا اليوم ، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام .

قامت الفنانة شيماء سيف بنشر صوره لها بصحبة زوجها والفريق الطبى داخل المستشفى وعلقت عليها " شكرا جدا للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويارب بالشفاء … انا اخدت التطعيم ضد فيروس كورونا .

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبرت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".



مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.