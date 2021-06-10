عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد الراحلة زهرة العلا .. ابنتها مخرجة شهيرة وسبب اعتزالها الفن

الفنانة زهرة العلا
الفنانة زهرة العلا

يوافق اليوم ذكرى ميلاد جميلة السينما الفنانة الراحلة زهرة العلا التي قدمت طوال مشوارها أكثر من 200 عمل فني في السينما والتلفزيون، بداية من الخمسينات وحتى نهاية التسعينات. 

 

تفاصيل حياة الفنانة زهرة العلا

 

زهرة العلا كانت من أبرز نجمات السينما المصرية اللاتي قدمن مثالا للفن الراقي والأدوار الرومانسية والاجتماعية التي يتذكرها الجمهور حتى اليوم، وهي من جيل شادية وهند رستم ومريم فخر الدين. 

 

تحدثت المخرجة منال الصيفي عن والدتها الراحلة زهرة العلا في عدة تصريحات إعلامية وصحفية، وقالت إنها كانت تحترم فنها وتقدر الجمهور، فقررت اعتزال الفن وهي على قيد الحياة بعد تدهور صحتها وإصابتها بجلطة ففضلت الابتعاد عن الأضواء ليتذكرها الجمهور على صورتها المعتادة. 

 

استمرت زيجة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي لمدة 40 عاما، حتى رحيل والد المخرجة منال الصيفي التي أشادت بالعلاقة بين والديها واستمرار الحب بينهما على مدار سنوات طويلة. 

 

 

كان آخر أفلام زهرة العلا " أر ض أرض " عام 1998، ومن قبله قدمت عدد من المسلسلات منها في بيتنا رجل، الحب والطوفان، السقوط في الهاوية. 

 

زهرة العلا منال الصيفي حسن الصيفي أفلام زهرة العلا مسلسلات زهرة العلا

ترشيحاتنا

صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس بتوسيع محور الضبعة وبدء إنتاج لقاح سينوفاك الأسبوع المقبل

تحور داخل جسدها 30 مرة.. سيدة تسجل إصابة مرعبة بكورونا

تعرف على طريقة تقسيط الضريبة الجمركية وفقا للقانون الجديد.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة.. عرض بيراميدز لخطف نجم الزمالك.. صدمة فى منتخب بلجيكا قبل اليورو.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

تعرف على أسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-6- 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ