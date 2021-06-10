ذكرى ميلاد الراحلة زهرة العلا .. ابنتها مخرجة شهيرة وسبب اعتزالها الفن

يوافق اليوم ذكرى ميلاد جميلة السينما الفنانة الراحلة زهرة العلا التي قدمت طوال مشوارها أكثر من 200 عمل فني في السينما والتلفزيون، بداية من الخمسينات وحتى نهاية التسعينات.

تفاصيل حياة الفنانة زهرة العلا

زهرة العلا كانت من أبرز نجمات السينما المصرية اللاتي قدمن مثالا للفن الراقي والأدوار الرومانسية والاجتماعية التي يتذكرها الجمهور حتى اليوم، وهي من جيل شادية وهند رستم ومريم فخر الدين.

تحدثت المخرجة منال الصيفي عن والدتها الراحلة زهرة العلا في عدة تصريحات إعلامية وصحفية، وقالت إنها كانت تحترم فنها وتقدر الجمهور، فقررت اعتزال الفن وهي على قيد الحياة بعد تدهور صحتها وإصابتها بجلطة ففضلت الابتعاد عن الأضواء ليتذكرها الجمهور على صورتها المعتادة.

استمرت زيجة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي لمدة 40 عاما، حتى رحيل والد المخرجة منال الصيفي التي أشادت بالعلاقة بين والديها واستمرار الحب بينهما على مدار سنوات طويلة.

كان آخر أفلام زهرة العلا " أر ض أرض " عام 1998، ومن قبله قدمت عدد من المسلسلات منها في بيتنا رجل، الحب والطوفان، السقوط في الهاوية.