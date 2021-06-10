هالة صدقي مع يوسف شاهين من كواليس هي فوضى: أحب الصور لقلبي

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة من كواليس تصوير فيلم "هي فوضى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



واسترجعت ذكريات الفيلم، وكتبت: "من أحب الصور لقلبي، المبدع الاستاذ يوسف شاهين وفيلم هي فوضى".



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: من أجمل أدوارك - أدائك كان مميز وجميل - يوسف شاهين معلم أجيال وصاحب الفكر.



يذكر أن، الفنانة هالة صدقي دشنت هجوم كبير ضد زوجها سامح سامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر عدة خلافات بينهما وصلت إلى أروقة المحاكم.



وتصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الفيديو المتداول في عيد ميلادها الـ 59.



كانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، قبل اسبوعين من موعده.