تكريم محمد منير وحسين فهمى.. تفاصيل الدورة الـ 69 للمهرجان الكاثوليكى للسينما.. والأب دانيال يكشف سبب استبعاد الصندوق الأسود

مهرجان الكاثوليكى يكرم حسين فهمى ومحمد منير وحسن يوسف

بطرس دانيال: اختيار صندوق الدنيا الأنسب رغم الألفاظ الخارجة

هالة صدقى وهانى رمزى عضوا لجنة تحكيم المهرجان

قرر المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، إقامة فعاليات الدورة الـ69، غدا الجمعة، والذى يتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكى.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

لجنة التحكيم

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل، وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى، والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى، والمونتيرة القديرة سلوى بكير، والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي، والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور، والموسيقى القدير هشام جبر، انتهت مؤخرا من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

الأفلام المشاركة

واختارت إدارة المهرجان الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، و"صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

صندوق الدنيا

وكشف الأب بطرس دانيال عن سر اختياره لفيلم "صندوق الدنيا" رغم وجود بعض المشاهد الجريئة، واحتوائه على بعض الألفاظ الخارجة، وهو ما لا يتناسب مع العادات والتقاليد التى يتم على أساسها اختيار الأفلام التى تشارك فى المهرجان.

وقال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": "الفيلم الذى استغرق وقتا طويلا فى المناقشة لاختياره هو فيلم "صندوق الدنيا" من أجل الموافقة على اختياره، خاصة أنه يحمل أيضا رسالة مهمة، ولكن كانت الألفاظ الخارجة هى العائق والتى جاءت على لسان باسم سمرة بطل العمل".

وأضاف: “تم التغاضى عنها، خاصة أن هذه الألفاظ لم تكن محور العمل الفنى أو بكثرة، والعمل نفسه يعد من أهم الأعمال التى عرضت فى عام 2020 على الرغم من تعرضه لظلم فى دور العرض، ولكنه جيد الصنع”.

الصندوق الأسود

وكشف الأب بطرس دانيال عن سر عدم اختيار فيلم "الصندوق الأسود" الذى تقوم ببطولته منى زكى للمشاركة بالمهرجان.

وقال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، فى تصريح لـ "صدى البلد": "لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان رأت أن العمل الذى قدمته الفنانة منى زكى والذى يحمل اسم "الصندوق الأسود" غير جيد الصنع، وهو ما دفعنا لعدم اختياره".

وأضاف رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما: “العمل ضعيف فنيا، وهو الأمر الذى دفعنا لعدم الاختيار، خاصة أن هناك بعض المعايير التى يتم على أساسها الاختيار للمشاركة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما”.

حظر تجول

أما عن سبب اختيار فيلم "حظر تجول"، فقال الأب بطرس دانيال: "رغم أن العمل يناقش قضية شائكة، وهو الأمر الذى قد يخالف إلى حد ما عادات وتقاليد المهرجان فى اختيار الأفلام.

وأضاف رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن “اختيار الأفلام جاء بعد مناقشات شرسة، ومشاهدة دقيقة، حتى لا نحيد عن العادات والتقاليد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار الأفلام داخل المركز الكاثوليكى للسينما، والتى تمس الدين والأعراف والسياسة والمشاهد المبتذلة”.

وتابع بطرس دانيال: "عندما شاهدنا فيلم "حظر تجول" والذى يناقش قضية شائكة وهى زنا المحارم، وجدنا أن العمل تعامل مع القضية برقى شديد، ولم نشاهد مشهد واحد مخل أو غير أخلاقى، ولكنه ركز أيضا على علاقة الفتور التى تجمع بين الأم وابنتها، وكيف تحولت هذه المشاعر القاسية إلى حب ومودة، وبالتالى يحمل العمل رسالة مهمة دفعتنا لاختياره".

المكرمون

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبد العزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.