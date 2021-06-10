إجابات وافية من وزير التعليم تحسم جدل امتحانات الثانوية العامة.. شوقي: الحل على التابلت مش إجباري.. وإتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 3 يوليو

كشفت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل جديدة تجيب عن تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة لحسم الجدل والرد على الشائعات.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا أرسله لجميع مديريات التربية والتعليم؛ بشأن ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضح الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم ما يلي:



تعقد امتحانات طلاب علمي علوم ورياضة في أيام مستقلة عن أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية.



يعقد امتحان مختلف لكل شعبة في المواد المشتركة التي تضاف للمجموع (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية).



يتسلم الطلاب الذين تسلموا التابلت كراسة أسئلة ورقة، إضافة إلى ورقة إجابة (بابل شيت) تكون الإجابة بها أمرا إلزاميا.



يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت كراسة أسئلة وورقة إجابة (بابل شيت).



يراعى ضرورة التأكيد على جميع الطلاب بتدوين بيناتهم كاملة بما فيها (كود الجلسة الامتحانية على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت)، على أن يتم تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معا في نهاية كل امتحان معتمدة من الملاحظين.



على الطلاب ضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية المدون على كراسة الأسئلة وعلى جهاز التابلت الخاص به، وعلى ورقة الإجابة البابل شيت وتحرير محضر إثبات حالة للطالب في حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به.



يعتمد الملاحظون صحة البيانات التي دونها الطالب في المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة البابل شيت.



اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال.



في حالة عدم تسليم الطالب لورقة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة ويعتبر الطالب راسبا في تلك المادة حتى وإن قام بتسجيل الإجابات على التابلت.



يقوم الطالب باختيار الإجابة المناسبة في ورقة الإجابة البابل شيت، وعليه تسجيل نفس الإجابة على جهاز التابلت اختيارية.



إذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي أو بالعين يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.

ستتم إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم السبت 3 يوليو 2021.



امتحانات اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية ومادة اللغة الفرنسية لطلاب مدارس النيل، ستتم إتاحتها بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها.

تقوم المدارس بتجميع أوراق الإجابة الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع والتي تمت الإجابة عنها بالمنزل وتسليمها للجان النظام والمراقبة المختصة لتقديرها اجتياز او عدم اجتياز.

يتولى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي جميع الإجراءات اللازمة لإعداد امتحانات الثانوية العامة.

يتولى المركز القومي للامتحانات تقدير الإجابة الموجودة على البابل شيت إلكترونيا، وكذا إعلان نتيجة الثانوية العامة مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والأمنية التي تحفظ سرية تلك الأعمال.

يتولى نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للامتحان مهام ومسئوليات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.



تتولى لجان النظام والمراقبة إعداد أرقام جلوس الطلاب وكشوف المناداة وكشوف توقيعات الطلاب.

تتولى مراكز توزيع وتجميع الكراسة الامتحانية تجميع أوراق الإجابة (البابل شيت) وكراسات الأسئلة وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

تقوم لجان النظام والمراقبة باستلام استمارات الغياب وكشوف توقيع الطلاب والمحاضر وجميع المستندات الواردة من اللجنة وتظريف أوراق الإجابة (البابل شيت) وإرسالها إلى مقر التقدير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن يتم إعادتها بكامل هيئتها بعد إعلان النتيجة للجان النظام والمراقبة للحفظ طبقا للقانون.



تلتزم المديريات التعليمية بمتابعة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ ما ورد لهم من التعليمات الصادرة من قطاع الأمانة العامة.

وزير التعليم: طلاب الثانوية ملزمون بإجابة الامتحانات ورقيا لكن الإلكتروني اختياري



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة ملزمون بـ إجابة امتحانات الثانوية العامة ورقيا على البابل شيت، أما فكرة الإجابة على التابلت فهي اختيارية إذا أراد الطالب تأمين إجاباته بشكل إضافي.

اللي عنده مشكلة في التابلت يمتحن ورقي ويطمن



وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم، ⁦يمكن لأي طالب ثانوية عامة لديه مشكلة في التابلت أن يؤدي امتحانات الثانوية العامة ورقيا فقط وسيأخذ الدرجة كاملة

هل الإجابة بامتحانات الثانوية العامة في البابل شيت بالحبر أم بالرصاص؟

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا نصه: “هل الإجابة على امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت ستكون بالتظليل بالقلم الرصاص أم بالقلم الحبر؟”.

من جانبه، رد وزير التربية والتعليم قائلا: “سنصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبي، وكذلك سننشر فيديو شرح مفصل نعده حاليا".

هل يمكن طباعة البابل شيت لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات التجريبية؟

أكد الدكتور طارق شوقي أن طباعة نماذج البابل شيت وتوزيعها على طلاب الثانوية العامة للتدريب عليها في جميع أيام الامتحان التجريبي الثالث صعب جدا، لأن يوم واحد من الامتحان التجريبي يتطلب طباعة مليون بابل شيت وهو أمر مكلف جدا، مما يعني تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك جيشًا من الزملاء يعملون ليل نهار، وقال: “أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا بد ألا نكثر من الطلبات اللانهائية!”.

وزير التعليم: "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"



أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تغير أي من قراراتها الصادرة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، نافياً ما يقال حول أن الوزارة تصدر كل يوم قرارا جديدا بهذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم: “الأزمة أن الاجتهادات الصحفية لا تتوقف والصحف تستخدم العناوين البراقة لجذب القارئ والشائعات لا تنتهي والوزارة غير مسئولة إلا عما تعلنه رسميا”.

وأضاف أنه لا يوجد أي تقصير، حيث تم اتخاذ الخطوات التالية لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة:

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا عن لقاء الرئيس الخميس الماضي مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات.

تم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مع وزيري التعليم والاتصالات في نفس اليوم.

عقد وزير التعليم مؤتمرا صحفيا شاملا السبت الماضي.

تم نشر كل التفاصيل على صفحة الوزارة على فيس بوك وصفحة وزير التعليم.

أجاب وزير التعليم عن الأسئلة في مداخلات تم نشرها بالإضافة للإجابة عن الاستفسارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدرت الوزارة كتابا دوريا بكل التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة.



وقال: “نحن استهلكنا وقتا هائلا في قضايا تمت من أجل راحتكم ومن أجل تخفيف التوتر، ولكن ولكن نحن لا نستطيع قضاء الوقت في الأسابيع القادمة نتحدث في تفاصيل مثل الورقة البيضاء والقلم الرصاص والجاف والتابلت والبابل شيت وعدد الأسئلة وجدول علمي رياضة، اتركوا لنا الإدارة، وكما عهدتم فإننا نشرح كل التفاصيل في الوقت المناسب وندرس كل التفاصيل”.