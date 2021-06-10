فوائد صحية غير متوقعة لتناول ملعقة من الكركم يوميا

فوائد صحية غير متوقعه لإضافة الكركم لصحتك فهو يحتوى على العديد من الفوائد المعززة للصحة إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. يقلل من مخاطر الإصابة بسكري الحمل

قد تؤدي التغيرات الهرمونات والتمثيل الغذائي أثناء الحمل إلى تطور مقاومة الأنسولين والتسبب فى سكري الحمل

وفقًا لدراسة ، قد يقلل 100 مجم / كجم من الكركمين من مستويات الجلوكوز ويحسن الإجهاد التأكسدي بحلول اليوم 20 ، مما يتسبب في تأثيرات إيجابية على النساء الحوامل والأجنة.

2. يقلل من مخاطر تسمم الحمل

تحدث تغيرات معينة في القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل من قبل الأم ويعد الكركم من أفضل الأعشاب التى تحافظ على صحة القلب

3. يساعد في نمو الجنين

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يؤدي تناول 100 مجم / كجم من الكركمين يوميًا من يوم الحمل 1.5-19.5 إلى استجابات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتحسين وزن الجنين عند الولادة

4. . يحافظ على صحة الفم

تقول بعض الدراسات أن تذبذب الهرمونات أثناء الحمل ، خاصة بين الشهرين الثاني والثامن ، يمكن أن يجعل النساء عرضة للإصابة بالتهاب اللثة أثناء الحمل.

يمكن أن يساعد التأثير المضاد للميكروبات والمضاد للالتهابات للكركم في تقليل الإصابة ومنع أمراض الفم مثل نزيف اللثة

5. يعالج اكتئاب

ما بعد الولادة تعتبر فترة حاسمة لأن النساء عرضة للإصابة باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على كل من الأم والطفل.

يمكن أن يحدث اكتئاب ما بعد الولادة في حوالي 10-20 في المائة من النساء ويحتوي الكركمين على فوائد مضادة للاكتئاب ووقائية للأعصاب.