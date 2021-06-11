مجلس النواب يناقش سياسة الحكومة بشأن بناء الانسان المصري الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان جلساته الأسبوع المقبل حيث يناقش طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وتناقش الجلسة العامة تقارير اللجان:

1) التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

3) تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1) النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادى رياضي لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.

2) النائب زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبري اللزية على مصرف أخميم الرئيسي ناحية قرية الرييانة الحاجر – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

3) النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغطية مصرف ( المار من قرية دمرو – محافظة كفر الشيخ.

4) النائب مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا في المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائري – محافظة القليوبية.

5) النائب فاطمة سليم، بشأن إحلال وتجديد كوبري مصرف اللبينى بقرية هرم ميدوم الواسطى – محافظة بنى سويف.

6) النائب رفعت شكيب خفاجي، بشأن تغطية جزء من ترعة بنى هلال استكمالاً للجزء المغطى فى مدخل طريق مساكن الحريدية حتى كوبري الكراعى – مركز المراغة – محافظة سوهاج.

7) النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء معهد فني تمريض بمدينة أسيوط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية لمدة خمس سنوات - محافظة أسيوط.

النائب زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إنشاء مدرسة بنجع الخطيب – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

9) النائب أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم على قطعة أرض أملاك هيئة الأبنية التعليمية بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

10) النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

11) النائب حمادة زهير، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى مركزي ديروط، منفلوط – محافظة أسيوط.

12) النائب زكريا حسان، وشعبان لطفى، وأحمد جعفر، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

13) النائب ألفت عبدالعال، بشأن إنشاء وعمل صرف صحي لقرى العبايدة – المستقبل – الصيادين – عبد القادر – مدينة أبو سمبل – محافظة أسوان.

14) النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على توفير الاعتماد المالي وقدرة (35) مليون جنيه لسرعة الانتهاء من محطة مياه أبا البلد الجديدة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

15) النائب محمد عبد الواحد مدينة، بشأن توصيل الصرف الصحي لمنطقتي أرض الوزير، أرض الأفندي – مدينة الخانكة – محافظة القليوبية.

16) السيد العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إدخال الصرف الصحي للوحدات المحلية بالنزل، الجمال، برمبال القديمة، برمبال الجديدة، ميت عاصم، الرياض – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

17) النائب محمد نشأت العمدة، بشأن ضرورة إيجاد مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

18) النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي لقرية قرقاص التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

19) النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

20) النائب محمود السيد سعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد بمجلس قروي النجيلة التابع لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

21) النائب أشرف الشبراوي، بشأن رصف طرق (الزهيرى- عزبة موسى- ميت عدلان- الريسة- التحسين) بمركز بني عبيد – محافظة الدقهلية.

22) النائب وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر في قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادى الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.

23) النائب هشام سعيد فوزرى، بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكي بقرية أدفينا – محافظة البحيرة.

24) النائب عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبري علوي متفرع من طريق مصر/ إسكندرية الزراعي إلي أول طريق قليوب – شبين القناطر – محافظة القليوبية.

25) النائب عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبري علوي علي طريق مصر/ إسكندرية الزراعي أمام قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

26) النائب يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض – محافظة كفر الشيخ.

27) النائب محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.