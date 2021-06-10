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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع وفد مجري.. الشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون في إفريقيا | صور

الوكالة المصرية للشراكة
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من وزارة الخارجية والتجارة في دولة المجر يضم مدير الإدارة الأفريقية ونائب مدير إدارة التعاون الدولي فضلاً عن السفير المجري في القاهرة والملحق التجاري بالسفارة المجرية

تناول اللقاء فرص التعاون الثلاثي بين البلدين فى أفريقيا في إطار الجهود المشتركة لدعم احتياجات عدد من دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

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كما تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التنموية لكل طرف وتبادل الآراء حول مقترحات البرامج والمشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها من خلال بناء القدرات وإيفاد الخبراء وتوفير المساعدات، وإتفق الطرفان في هذا الصدد على إيلاء أهمية خاصة للتعاون المشترك فى مجال الصحة، ودراسة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثي في أفريقيا.

وتأتي زيارة الوفد المجري في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين مصر والمجر، وتنفيذاً لنتائج المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر ساجيرتو في فبراير الماضي فيما يتعلق بدفع التعاون التنموي بين البلدين لدعم الدول الأفريقية جنوب الصحراء على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك في إطار سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى التوسع في إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري
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مصر التنمية المستدامة الخارجية التعاون الدولي سامح شكري سد النهضة إفريقيا وزير الخارجية شكري الأمم المتحدة

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