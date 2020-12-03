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أخبار البلد

الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يزور جامعة سنجور ونظيرتها المصرية اليابانية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:42 م
السفير محمد خليل
السفير محمد خليل
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أ ش أ
قام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بزيارة إلى جامعة سنجور بالاسكندرية، التقى فيها رئيس الجامعة تييرى فيردال Thierry Verdel، وذلك فى ضوء سعي الوكالة إلى تأسيس شراكات للتعاون فى مجال التعليم بهدف دعم التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس انه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات على غرار الصحة والبيئة والإدارة، مع النظر في إمكانية تنفيذ أبحاث مشتركة لدعم الجهود التنموية للدول الأفريقية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتوفير منح دراسية لعدد من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.


كما التقى السفير محمد خليل بطلبة جامعة سنجور المشاركين في المنح الدراسية المقدمة من خلال الوكالة، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه الوكالة إليهم من دعم، وتطلعهم إلى الاستفادة الكبيرة التي تحققها لهم هذه المنح على صعيد اكتساب المزيد من الخبرات العلمية.


على جانب آخر، قام الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، حيث التقى بالدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة وممثلي وكالة التعاون الدولية اليابانية.


وتم خلال اللقاء مناقشة سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين عبر النظر في إمكانية توفير، من خلال الوكالة، منحًا لطلبة الدراسات العليا بالجامعة في عدد من التخصصات الحيوية، كالهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال.
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