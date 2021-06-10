مصدر أمني: شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة الطفل معاذ بالقليوبية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تم اليوم العثور على جثة الطفل معاذ جمال دعبس داخل جوال برشاح قرية المريج بشبين القناطر بعد تغيبه منذ 9 أيام.

وأكد المصدر أن الواقعة بها شبهة جنائية وجارى فحص جميع علاقات والد الطفل وفحص جميع الكاميرات المحيطة بمنزل المجني عليه وسؤال شهود العيان الذين شاهدوه آخر مرة للوصول لمرتكبي الواقعة.

واشار المصدر الى انه تم التحفظ على جثة الطفل لحين توقيع الكشف الطبى عليها للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة.

وكان أهالي قرية المريج بشبين القناطر قد عثروا على جثة طفل في رشاح القرية والذي تغيب منذ 9 أيام وتم انتشال جثته ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقى في وقت سابق إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد باختفاء طفل يدعى " معاذ ج د " مقيم قرية المريج دائرة المركز وعثر عليه الأهالي برشاح القرية.