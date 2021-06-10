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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 مليون جنيه لترفيق 27 مصنع جديد

محافظ أسوان: 450 مليون جنيه استثمارات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى توفر فرص العمل

زيارة محافظ أسوان
زيارة محافظ أسوان للمنطقة الصناعية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية القديمة بالعلاقي شملت عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج الأثاثات والبويات وصقل وتقطيع الرخام والجرانيت ، إضافة إلي تفقد 2 مراكز معتمدة لصيانة السيارات من كبرى الشركات العالمية من ضمن 150 مصنع صغير ومتوسط داخل المنطقة الصناعية تصل إستثمارتهم إلى 450 مليون جنيه مما ساهم في توفير المئات من فرص العمل .

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كما قام محافظ أسوان بتفقد المنطقة الخدمية والتي تضم 30 محل حيث وجه لتذليل كافة العقبات أمام المستأجرين وإستغلالها لخدمة العاملين بالورش والمصانع والمترددين عليها.

وأعقب ذلك عقد المحافظ، إجتماع مع بعض مستثمرى المنطقة وممثلي أصحاب الورش للوقوف من أرض الواقع على أهم العقبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتفعين سواء أصحاب المصانع أو الورش الحرفية للمساهمة في إيجاد حلول واقعية وسريعة لإنتظام سير العمل بها والتي من أبرزها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق ، بجانب قلة الخدمات العامة ، علاوة على تراكم فوائد الإيجارات علي أصحاب الورش الحرفية لسنوات ماضية.

كما أجرى “عطية”، إتصالاً تليفونياً باللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنسيق من أجل تذليل العقبات وإنهاء المشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة ، وأيضاً تخصيص مساحة 10 ألاف م2 لإنشاء أكبر مصنع للرخام والجرانيت بواسطة المحافظة في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية. 

وكشف المحافظ عن أنه جارى أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة بمساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة ولاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى خارج المحافظة وتسببه فى تهالك البنية التحتية والطرق السريعة. 

وأعلن المحافظ، عن أنه سيتم المتابعة الميدانية مع عقد إجتماع شهري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية لتلافي أي ملاحظات أولاً بأول ، مع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الإستثمارية وإزالة أي معوقات أمامها ، فضلاً عن إنهاء مشاكل ضعف مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة والطرق بإعداد مقايسات التكلفة لتدبير الإعتمادات المالية المطلوبة ، كما أنه سيتم مخاطبة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة التعدينية لدراسة إمداد خط للغاز الطبيعي إلي المنطقة الصناعية لتوفير الطاقة النظيفة والأرخص سعراً.

وأكد عطية، أنه تم تخصيص 14 مليون جنيه لترفيق 27 مصنع جديد تمهيداً لإفتتاحها في أقرب وقت من خلال تركيب محولات كهربائية لتغذية هذه المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تصل التكلفة الإستثمارية لها إلى 108 مليون جنيه مما سيساهم في توفير حوالى 500 فرصة عمل جديدة للشباب ، وبالتوازى تم تخصيص حوالى مليون جنيه لصيانة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى داخل المنطقة. 

وأوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة بأن المنطقة الصناعية بالعلاقى تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 علي مساحة 222,6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعى والذى يشتمل على ورش هيئة التنمية الصناعية بإجمالى 530 ورشة وأيضاً الورش التابعة للمحافظة بإجمالى 288 ورشة ، لافتاً بأن المنطقة الصناعية بالعلاقى تضم أيضًا منطقة للخدمات ، بينما تم تخصيص مساحة 164,1 فدان للمشروعات الاستثمارية والمتمثلة فى المصانع الصغيرة والمتوسطة .

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IMG-20210610-WA0039
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية المنطقة الصناعية بالعلاقى

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