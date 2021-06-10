سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

عشقتك سيدى

وذقت طعم الهوى

عشقتك سيدى



ويشهد على صدقى فالق الحب والنوى

عشقتك سيدى



ووصفوا لى الصلاة عليك فهى لسقمى الدوا

عشقتك سيدى وحين أشعر بقلة طاعتى

أتذكر طاعتك فتمنحى القوى

عشقتك سيدى وظنى بربى أن تسقينى بيدك شربة ماء



فيشعر قلبى أنه الآن إرتوى

عشقتك سيدى أدور فى فلكك



كما الكواكب حول الشمس تدور

عشقتك سيدى يا حبيبى يا محمد



يا أجمل الخلق يابدر البدور

عشقتك سيدى

يا أحمد ياطه ياياسين يانور على نور

عشقتك سيدى

وحين أصلى عليك تنقشع همومى ويملأنى السرور

عشقتك سيدى. وتعشقك جميع الكائنات



وتتحاكى عنك البلابل للطيور

عشقتك سيدى يامن طيبه

أطيب من شذا الزهور

عشقتك سيدى وتعشقك السحب والرياح



والنبت والشجر وحبات الرمال وأمواج البحور

عشقتك سيدى وأحبك الحصى فسبح فى يديك

وأحبك أحد وهو صخر من الصخور

عشقتك سيدى وتعشقك النجوم في علياءها

وتعشقك اللآلآ فى قيعان البحور

عشقتك سيدى يا من علمتنا حق الجوار

فقولت هو فى النار من كان على جار يجور

عشقتك سيدى يا من علمتنا الصبر

فتحملت من قريش الأذى وكنت عليهم حليم صبور

عشقتك سيدى يا من علمتنا التأدب مع ربنا

فكنت أنت له عبدا شكور

موسى كليم الله

إبراهيم خليل الله

أما محمد فحبيب ربه

موسى كليم الله

وإبراهيم خليل الله

أما محمد فحبيب ربه

موسى كليم الله

وإبراهيم خليل الله

أما محمد فحبيب ربه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه

يا حبيبى يا رسول الله