عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

صدى البلد

 

عشقتك سيدى 
                     وذقت طعم الهوى

عشقتك سيدى 
          
               ويشهد على صدقى فالق الحب والنوى

عشقتك سيدى 
     
             ووصفوا لى الصلاة عليك فهى لسقمى الدوا

عشقتك سيدى وحين أشعر بقلة طاعتى

         أتذكر طاعتك فتمنحى القوى

عشقتك سيدى وظنى بربى أن تسقينى بيدك شربة ماء 
    
         فيشعر قلبى أنه الآن إرتوى

عشقتك سيدى  أدور فى فلكك 
     
                 كما الكواكب حول الشمس تدور

عشقتك سيدى يا حبيبى يا محمد 
   
                    يا أجمل الخلق يابدر البدور

عشقتك سيدى

            يا أحمد ياطه ياياسين   يانور على نور

عشقتك سيدى

           وحين أصلى عليك  تنقشع همومى ويملأنى  السرور

عشقتك سيدى. وتعشقك جميع الكائنات 
  
                   وتتحاكى عنك البلابل للطيور

عشقتك سيدى  يامن طيبه

                         أطيب من شذا الزهور  

عشقتك سيدى  وتعشقك السحب والرياح 
  
        والنبت والشجر وحبات الرمال وأمواج البحور

عشقتك سيدى وأحبك الحصى فسبح فى يديك

                 وأحبك أحد وهو صخر من الصخور

عشقتك سيدى وتعشقك النجوم في علياءها

                 وتعشقك اللآلآ   فى قيعان البحور

عشقتك سيدى يا من علمتنا حق الجوار

                    فقولت هو فى النار من كان على جار يجور

عشقتك سيدى يا من علمتنا الصبر

          فتحملت من قريش الأذى وكنت عليهم حليم صبور

عشقتك سيدى يا من علمتنا التأدب مع ربنا

               فكنت أنت له عبدا شكور

موسى كليم الله 
إبراهيم خليل الله

أما محمد فحبيب ربه

موسى كليم الله 
وإبراهيم خليل الله 
أما محمد فحبيب ربه

موسى كليم الله 
وإبراهيم خليل الله 
أما محمد فحبيب ربه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه

أبشروا كل من حبه يحشر المرء مع من أحبه  

يا حبيبى  يا رسول الله

 

ترشيحاتنا

مفاجأة في واقعة رفض طفلة في مدرسة بالقاهرة بسبب شعرها .. اعرف القصة

عمر كمال: "أوعدك" حصدت نجاحا كبيرا في ساعات.. وشهرتى ليست صدفة

أبرزها الإصابة بعجز كامل.. 5 حالات تستحق زيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات

إسكان النواب توضح فوائد مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شقق للمواطنين

سوزوكي ياماها بيجو.. قصة سيارة محمد سعد في كركر | صور

رئيس الوزراء يلتقى المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين الأمم المتحدة عن سد النهضة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

فرجاني ساسي يقرر الرحيل والزمالك يكشر عن أنيابه| تفاصيل

أحدث المقاتلات.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا مشتركا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ